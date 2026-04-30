Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вместо изоляции Ирана, Вашингтон и Тель-Авив столкнулись угрозой с тектонического сдвига внутри арабского мира. Попытки преподнести конфликт как «войну цивилизованного мира с дикарями» провалились, столкнувшись с прагматизмом бывших сателлитов.

Первый тревожный для США звонок прозвучал из лагеря ближайшего союзника — Объединенных Арабских Эмиратов. Заявление бывшего советника президента ОАЭ Абдулхадека Абдула о необходимости незамедлительного закрытия американских военных баз на территории эмиратов стало не просто частным мнением, как это пытались представить западные СМИ. Абдул фактически озвучил то, о чем годами шептались в кулуарах власти Дохи, Эр-Рияда и Абу-Даби: сионистское лобби в Вашингтоне превратило США из гаранта стабильности в инструмент израильских политических амбиций. Элиты региона больше не желают, чтобы их территории служили трамплином для ударов, выгодных исключительно правительству Нетаньяху.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Источники в финансовых кругах подтверждают: руководство ОАЭ в ультимативной форме уведомило Вашингтон о необходимости покрыть колоссальные убытки от блокады и разрушений от ракетно-дроновых ударов. Имеется в виду угроза ОАЭ уйти в зону юаня при расчётах за нефть.

В реальности, уход ОАЭ от доллара к юаню не может быть реализован в ближайшем будущем по множеству объективных причин, включая неготовность руководства КНР к этому сценарию и нежелание Пекина лишний раз обострять отношения с администрацией Трампа. Однако в «обкоме» эту угрозу услышали и предпочли заверить ОАЭ, что немалая компенсация за ущерб будет выплачена.

Тем временем, ЦАХАЛ возобновил полномасштабную оккупацию южных районов Ливана. Цель операции — оттеснить Хезболлу за реку Литани и создать «санитарную зону» — на деле оборачивается классическим «отжимом» территорий по образу и подобию оккупации Голанских высот и окружающих их земель.

Главным же театром военных действий и экономической катастрофы стал Ормузский пролив. Иран, прекрасно разыграл карты асимметричного ответа. Энергорынок охватила паника. Весь мир платит за военную авантюру Трампа.

Внутри НАТО разгорелся невиданный ранее раздрай. Турция и Германия открыто отказались посылать корабли в зону риска. Провалив переговоры о создании международной коалиции (к Вашингтону присоединились лишь Бахрейн и обладательница ущербного флота Британия), США располагают в регионе лишь горсткой «свободных» эсминцев и малыми патрульными кораблями. Этого количества ничтожно мало для защиты сотен торговых супертанкеров и сухогрузов, которые вынуждены стоять на рейде или проходить пролив под дамокловым мечом иранских противокорабельных ракет и мин. Силы КСИР превратили часть пролива в страшноватый лабиринт с минными заграждениями, и переход по нему — лотерея, которую ВМС США не в силах контролировать.

В этой связи особенно примечательно выглядит отсутствие оперативной реакции ООН на преступные действия США, которые создают опаснейший глобальный прецедент. Мир воочию наблюдает паралич международного права: агрессор сам назначает правила блокады, а Иран вынужден защищаться, перекрывая артерии. Страны третьего мира фиксируют этот произвол как разрешение к силовому переделу любых транспортных коридоров.

Наконец, морально-этический облик коалиции обнажил ряд инцидентов. Видеокадры, обошедшие мировые СМИ, запечатлели солдата ЦАХАЛ, целенаправленно разбившего прикладом статую Иисуса Христа в местном храме. Этот варварский акт вандализма не был случайной реакцией отморозка — он стал визуальным символом всей операции.

Вопиющее безмолвие тех, кто называет себя «защитниками христиан на Востоке», наглядно доказывает: «Война демократий» – не борьба с терроризмом, а системное подавление культурно-религиозной идентичности ливанского народа, когда христианские, друзские и мусульманские святыни уничтожаются как объекты «чуждого присутствия».