Академик НАН Украины: «Мова» должна стать языком искусственного интеллекта
Украинская «мова» должна быть если не первой в мире, то, как минимум, в «эксклюзивном клубе» формирующих искусственный интеллект языков.
Об этом на презентации в Киеве заявил академик НАН Украины Владимир Широков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам надо, чтобы там, среди того эксклюзивного клуба языков, которые сейчас присутствуют в том искусственном интеллекте, был и украинский язык, и был на нормальном уровне. А это вопрос национальных лингвистических ресурсов и национальной лингвистической инфраструктуры.
Нужно вдуматься в эту формулу, и когда мы её все постигнем, мы поймём, что нам надо будет делать для того, чтобы украинский язык…я не могу сказать – самым первым в мире, но был в этом эксклюзивном клубе», – заявил Широков.
