Албанцы хотят построить мечеть на территории самого крупного сербского анклава в Косово
Так называемый «премьер-министр» с техническим мандатом Альбин Курти заявил о планах возведение мечети в сербской северной части города Косовская Митровица.
Лидера сепаратистов совсем не смущает тот момент, что на месте будущей мечети расположены спортивные сооружения, которыми пользуется сербское население, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Очередной популистский накат Курти на косовских сербов многие эксперты связывают с началом новой предвыборной кампании, которая стартовала после того, как косовский парламент – Кувенд, не смог определиться к кандидатурой «президента республики» и был распущен.
«Вместе с муфтием Наимом Трнавой, главным имамом Ведатом Сахити и министром Сарандой Богуевци мы подписали соглашение о сотрудничестве в разработке и реализации проекта по её (мечети – ред.) реконструкции. Этим меморандумом правительство Республики Косово поддерживает реставрацию этого памятника исторического и культурного значения», – заявил «премьер» албанских сепаратистов.
Дело в том, что до 1999 года в северной части Косовской Митровицы действительно существовала мечеть, но она была разгромлена и сожжена возмущёнными сербами после атак албанских погромщиков на анклав и разорения сербского кладбища в южной албанской части города.
«Никаких консультаций с муниципалитетом Северной Митровицы по объявленному проекту реставрации мечети Ибара не проводилось. Этот вопрос очень болезненный для жителей муниципалитета Северной Митровицы, особенно для сербского большинства, проживающего в этом муниципалитете, потому что он поднимает вопрос о том, почему Курти не оказывает такой же помощи и поддержки в восстановлении полностью разрушенного православного сербского кладбища в южной части Митровицы», – прокомментировал планы сепаратистов для KosovoOnline градоначальник Северной Митровицы Милан Радоевич.
