Албанцы хотят построить мечеть на территории самого крупного сербского анклава в Косово

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Так называемый «премьер-министр» с техническим мандатом Альбин Курти заявил о планах возведение мечети в сербской северной части города Косовская Митровица.

Лидера сепаратистов совсем не смущает тот момент, что на месте будущей мечети расположены спортивные сооружения, которыми пользуется сербское население, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Очередной популистский накат Курти на косовских сербов многие эксперты связывают с началом новой предвыборной кампании, которая стартовала после того, как косовский парламент – Кувенд, не смог определиться к кандидатурой «президента республики» и был распущен.

«Вместе с муфтием Наимом Трнавой, главным имамом Ведатом Сахити и министром Сарандой Богуевци мы подписали соглашение о сотрудничестве в разработке и реализации проекта по её (мечети – ред.) реконструкции. Этим меморандумом правительство Республики Косово поддерживает реставрацию этого памятника исторического и культурного значения», – заявил «премьер» албанских сепаратистов.

Дело в том, что до 1999 года в северной части Косовской Митровицы действительно существовала мечеть, но она была разгромлена и сожжена возмущёнными сербами после атак албанских погромщиков на анклав и разорения сербского кладбища в южной албанской части города.