Армения – легкая добыча, которую можно взять прямо сейчас – западный аналитик

Анатолий Лапин.  
05.05.2026 17:20
  (Мск) , Ереван
Просмотров: 155
 
Армения, Дзен, ЕС, Кавказ, Россия


Армения – это «легкая добыча» в попытке европейских элит получить доступ на Кавказ. Об этом в эфире телеканала TVP WORLD заявил политический обозреватель Стюарт Доуэлл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, Европа надеется на то, что при помощи «мягкой силы» сможет увести Армению из-под влияния России.

Армения – это «легкая добыча» в попытке европейских элит получить доступ на Кавказ. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Европе нужен Кавказский регион. Я думаю, что Армения на данный момент — это, так сказать, лёгкая добыча, это страна, которую можно взять прямо сейчас. Какое-то время такой страной была Грузия, но она отвернулась от нас. Так что, конечно, Европа надеется, что в Армении ей удастся добиться того же, чего она добивается в Молдове, которая находится ближе к Европе. Это помогает Европе действовать как геополитическому блоку в своём регионе.

Армения отличается от других стран, расположенных к югу от Европы и к востоку от неё тем, что она пока не находится на официальном пути к вступлению в Европейский Союз. Парламент Армении принял закон, в котором говорится, что мы хотим двигаться в этом направлении, будем стараться это сделать, но официально Армения не является страной-кандидатом, а подпадает под то, что европейцы называют политикой добрососедства.

Таким образом, у Европы есть целый ряд дополнительных инструментов, которые позволяют втянуть Армению в свою систему. То есть Европа надеется, что таких мягких рычагов будет достаточно, чтобы увести Армению из-под влияния России. Конечно, премьер-министр Пашинян хочет, чтобы это произошло», – заявил Доуэлл.

Накануне в Ереване прошел Европейский саммит, который можно считать демонстративным ответом премьера Никола Пашиняна на недавно прозвучавшие из уст президента Владимира Путина предостережения о том, что Армения не сможет продолжать находиться в Евразийском союзе (и пользоваться льготами) и одновременно осуществлять объявленный новый курс «на Европу».

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Армения – легкая добыча, которую можно взять прямо сейчас – западный аналитик

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить