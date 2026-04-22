Брюссель будет подрывать авторитет нового болгарского премьера

Евросоюз попытается подорвать авторитет победившего на выборах в Болгарии Румена Радева, чтобы сделать его менее независимым – и подчинить своей воле.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Радев не является пророссийским политиком. Он ни в коем случае не является чьим-то агентом. Он не из Москвы или чего-то в этом роде. Он из тех, кто хочет проводить политику в интересах Болгарии. И в этом он очень близок к другому политическому лидеру, и другому политику – Фицо, который также придерживается левых взглядов в экономической политике. Это своего рода тенденция в Восточной Европе», – сказал Меркурис.