Брюссель будет подрывать авторитет нового болгарского премьера
Евросоюз попытается подорвать авторитет победившего на выборах в Болгарии Румена Радева, чтобы сделать его менее независимым – и подчинить своей воле.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Радев не является пророссийским политиком. Он ни в коем случае не является чьим-то агентом. Он не из Москвы или чего-то в этом роде. Он из тех, кто хочет проводить политику в интересах Болгарии.
И в этом он очень близок к другому политическому лидеру, и другому политику – Фицо, который также придерживается левых взглядов в экономической политике. Это своего рода тенденция в Восточной Европе», – сказал Меркурис.
«А ЕС будет в ярости, потому что с их точки зрения все эти нюансы, тот факт, что он болгарский патриот, а не марионетка России, их не интересует.
С точки зрения Брюсселя, им не нужны независимые политические лидеры, приходящие к власти. Им нужны люди, которые будут полностью им лояльны и будут автоматически и беспрекословно следовать линии Брюсселя.
А теперь у них есть Радев, который, вероятно, обладает честностью, силой характера и политическими убеждениями, чтобы придерживаться другой линии.
Так вот, они собираются сделать все возможное, чтобы подорвать его авторитет, как они это сделали с Фицо, как они успешно сделали с Орбаном. Мы получим битву в Болгарии, и у них [глобалистов] есть инструменты», – добавил он.
English version :: Читать на английском
