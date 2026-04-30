Царёв: Украина уговорила США дать ей воевать ещё

Игорь Шкапа.  
30.04.2026 14:58
  (Мск) , Киев
В ходе последней встречи с представителями США в Майями украинская сторона изложила два аргумента, почему не стоит спешить подписывать мир с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе последней встречи с представителями США в Майями украинская сторона изложила два аргумента,...

Первый аргумент Киева – линия фронта двигается не так быстро, как хотелось бы России. Кроме того, они пригрозили расширить дроновую килл-зону, что еще более замедлить продвижение ВС РФ.

Кроме того, представители Украины считают, что в  России сложная экономическая ситуация, а продолжающиеся удары по российской нефтянке в итоге приведут к социальным потрясениям.

«Они говорили о том, что фронт стоит, у нас есть оружие и денег на два года войны. Я аргументировал, что действительно, у них это есть. На год войны у нх сейчас есть золотовалютные резервы 56 миллиардов долларов, плюс ряд программ, которые были запущены ранее», – сказал Царев.

Он приплюсовал к этому разблокированный 90-миллиардный кредит, что в сумеет дает возможность воевать еще пару лет.

«Они сказали о том, что мы не нуждаемся в американском оружии, в американской поддержке, у нас и так все есть, и мы спокойно будем воевать год. Идет успешная мобилизация. Мы знаем, как она идет, но, тем не менее, она идет. И исходя из этого, из этих факторов, они предложили Соединенным Штатам не торопиться с договоренностями с Россией, потому что в течение года двух переговорная позиция России может очень сильно смягчиться», – заявил политик.

