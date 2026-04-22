Украине нужно сделать так, чтобы русскоязычные стыдились общаться на русском языке, который надо высмеивать и делать непопулярным.

Об этом в ходе презентации в минкульте Украины заявил крышуемый СБУ одесский неонацист и убийца Сергей Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для того, чтобы украинцы постепенно отказывались от русского языка, русский язык и культуру нужно маргинализировать. По крайней мере, в нашем обществе высмеивать не людей, которые говорят и дальше по-русски, а именно русский язык. Вот я иногда как человек, продуцирующий контент, это делаю, маргинализирую и призываю к этому всех маргинализировать русское», – вещал Стерненко.

Профессор кафедры украинской культуры и философии Киевского национального университета Наталья Кривда предложила расширить этот список маргинализацией «Московского патриархата».