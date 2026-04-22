«Давайте высмеивать всё русское» – киевский профессор и укро-нацист сошлись в «научном диалоге»

Игорь Шкапа.  
22.04.2026 17:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 398
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине нужно сделать так, чтобы русскоязычные стыдились общаться на русском языке, который надо высмеивать и делать непопулярным.

Об этом в ходе презентации в минкульте Украины заявил крышуемый СБУ одесский неонацист и убийца Сергей Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно сделать так, чтобы русскоязычные стыдились общаться на русском языке, который надо высмеивать...

«Для того, чтобы украинцы постепенно отказывались от русского языка, русский язык и культуру нужно маргинализировать. По крайней мере, в нашем обществе высмеивать не людей, которые говорят и дальше по-русски, а именно русский язык.

Вот я иногда как человек, продуцирующий контент, это делаю, маргинализирую и призываю к этому всех маргинализировать русское», – вещал Стерненко.

Профессор кафедры украинской культуры и философии Киевского национального университета Наталья Кривда предложила расширить этот список маргинализацией «Московского патриархата».

«Вы не представляете, как Русская церковь заходит в умы людей, особенно в Европе – фанатично. Причем туда приезжают священники с украинскими… я не знаю, священниками можно ли назвать, с украинскими паспортами, сотрудники и работают с украинскими беженцами.

Короче, это монстр, у него много щупальцев, у него много ядовитых способов нас отравить. Мы должны держаться», – призвала Кривда.

