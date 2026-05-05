Депутат Рады: Хороших новостей нет – зимой Россия снова будет уничтожать энергетику

Анатолий Лапин.  
05.05.2026 17:56
  (Мск) , Киев
Война, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украине не удалось защитить даже Киев, обеспечив ему разделенную энергогенерацию к следующему отопительному сезону, а это значит, что в ближайшую зиму Россия продолжит уничтожать крупные энергетические объекты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перейдем к практической реализации – «План устойчивости», например, для Киева. Ну, там вообще, как говорится, конь не валялся, и очень странно выглядят заявления о том, что нет альтернативы крупным объектам генерации тепла и электроэнергии в Киеве, поэтому мы будем их восстанавливать. А проекты, где можно было бы установить локальные когенерационные установки, которые бы работали, например, на газ и выдавали и электроэнергию… Почему мы все еще продолжаем функционировать как государство, где вроде бы нет войны и нет угрозы очередным обстрелам, которые точно будут иметь место по отношению к крупным объектам электротеплогенерации. Ну, это точно будет происходить.

Будет многое легче попасть туда, куда попадали, и повредить то, что уже было повреждено. Поэтому у меня нет хороших новостей. Такое впечатление, что у нас снова какой-нибудь или целенаправленный саботаж, или, на авось как-то снова переживем следующую зиму. И меня это очень беспокоит», – заявила Войцицкая.

Ранее Войцицкая заявляла, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены очень точно. Объекты поражены настолько, что их восстановление займет годы.

