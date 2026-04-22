Для окончательного освобождения ЛНР придётся занять часть Харьковской области
Чтобы обезопасить пограничные территории ЛНР от рейдов ВСУ, армии России придётся занять приграничные районы Харьковской области.
Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы Луганскую Народную Республику освободили, вы слышали наверняка об этом», – попросил прокомментировать ведущий.
«Если брать основные города, освободили давно. А все эти периодические заявления об освобождении заключаются в том, что там есть у границы с Харьковской областью небольшой участок, в районе развалин поселка Грековка.
Противник там периодически через границу лазает в ближайшие посадки. Ну и, соответственно, там контроль «плавающий», – сказал Рожин.
«Так-то фактически, давно освобождена, но вот из-за того, что там не заняты территории Харьковской области… Чтобы уже туда никто не заходил, надо идти дальше на запад и занимать там 5-10 километров в глубину Харьковской области, чтобы уже даже никто туда не ходил.
Но это не самая принципиальная вещь, потому что, по сути, основные города освобождены еще были в 23-24 годах», – подытожил выступающий.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: