Для окончательного освобождения ЛНР придётся занять часть Харьковской области

Чтобы обезопасить пограничные территории ЛНР от рейдов ВСУ, армии России придётся занять приграничные районы Харьковской области.

Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если брать основные города, освободили давно. А все эти периодические заявления об освобождении заключаются в том, что там есть у границы с Харьковской областью небольшой участок, в районе развалин поселка Грековка.

Противник там периодически через границу лазает в ближайшие посадки. Ну и, соответственно, там контроль «плавающий», – сказал Рожин.