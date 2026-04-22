«Это будет означать крах страны». Зе-режим попал в ловушку мобилизации
Украина движется к ужесточению наказаний для уклоняющихся от армии, но это лишь грозит ухудшить ситуацию, пишет в издании «Зеркало недели» украинский политолог Александр Сергиенко.
Автор указывает, что пункт 1 статьи 22 закона о мобилизации обязывает граждан являться в ТЦК по повестке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Но именно эта норма и есть слабое звено: она предусматривает исполнение обязанности через процедуру, которая не работает в условиях массового уклонения. Возникает вопрос: почему? И главное — что именно в этой системе не работает, если она порождает такие масштабы уклонения? Простой ответ — система не создает реальный риск наказания. Статья 210 КУоАП предусматривает штрафы от 3400 до 5100 грн, в особый период — до 25 500 грн. Такие суммы могут напугать разве что пенсионеров — они несопоставимы с риском попасть на войну и не сдерживают миллионы людей, прячущихся в тени», – пишет Сергиенко.
Он признает, что «уклонение питается не только страхом, но и недоверием».
«Люди видят, как формально и часто несправедливо работают ВВК, как в войска попадают непригодные, как раненые вынуждены потом воевать уже с государством за лечение и выплаты. Избирательность решений, бюрократический хаос, резонансная коррупция, буксование других государственных механизмов подрывают саму идею обязанности. Если смотреть на ситуацию трезво, государство само загнало себя в ловушку жесткого принуждения», – продолжает эксперт.
По его словам, «государство неизбежно двигается к упрощенной модели процедур» – не ТЦК будет искать человека, а он будет обязан явиться сам, а неявка автоматически будет фиксироваться как нарушение.
«Далее — реестр, санкции, розыск, ограничения, включая имущественные. В частности, речь идет о расширении ограничений — от счетов до запрета на распоряжение имуществом через нотариальные действия.
Это будет попытка обеспечить исполнение обязанности через прямые, упрощенные и жесткие инструменты, которые должны работать без участия перегруженных судебной и исполнительной систем. Проблема в том, что такие инструменты будут действенными только в случае возможности массово их применять без каких-либо исключений. Иначе они неизбежно станут выборочными и утратят эффективность.
Сегодня государство оказалось в точке, где любое решение — плохое. Ослабить принуждение — значит оставить фронт без людей. Усилить — риск получить обратную волну, которая может оказаться более разрушительной, чем сама проблема мобилизации, и это будет означать крах самой страны. Это и есть ловушка. Не ситуативная, а системная — та, которую власть сама строила годами и теперь вынуждена в ней жить», – резюмирует Сергиенко.
