«Эту волну невозможно остановить»: Вице-премьер Украины в ужасе от популярности российской культуры

Подавляющее большинство украинцев продолжают [несмотря на запреты и пропаганду] потреблять российский контент.

Об этом в ходе презентации в Минкульте Украины заявила вице-премьер по вопросам гуманитарной политики и глава министерства Татьяна Бережная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чиновница рассказала, что они проанализировали потребление украинцами русскоязычного контента.

«Мы узнали, что на пятом году полномасштабной войны 71% украинцев регулярно потребляют российский и русскоязычный контент. И почти четверть из них делают это каждый день. Очень тяжело это вообразить, понимая, что Россия убивает нас ежедневно, но, тем не менее, такие факты есть», – негодует Бережная.

Она уверяет, что российский контент якобы «обесценивает украинскую идентичность и нормализует агрессию».

Она недовольна, что российский мультсериал «Маша и медведь» в 2025 году «собрал 800 миллионов просмотров».