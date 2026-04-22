«Эту волну невозможно остановить»: Вице-премьер Украины в ужасе от популярности российской культуры
Подавляющее большинство украинцев продолжают [несмотря на запреты и пропаганду] потреблять российский контент.
Об этом в ходе презентации в Минкульте Украины заявила вице-премьер по вопросам гуманитарной политики и глава министерства Татьяна Бережная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Чиновница рассказала, что они проанализировали потребление украинцами русскоязычного контента.
«Мы узнали, что на пятом году полномасштабной войны 71% украинцев регулярно потребляют российский и русскоязычный контент. И почти четверть из них делают это каждый день. Очень тяжело это вообразить, понимая, что Россия убивает нас ежедневно, но, тем не менее, такие факты есть», – негодует Бережная.
Она уверяет, что российский контент якобы «обесценивает украинскую идентичность и нормализует агрессию».
Она недовольна, что российский мультсериал «Маша и медведь» в 2025 году «собрал 800 миллионов просмотров».
«И, таким образом, русская культура незаметно, очень ласково, но проникает в сознание наших детей. Если мы проанализируем, что слушают украинцев в Apple Music, мы тоже, к сожалению, увидим там русских исполнителей. Платформы работают по алгоритмам. TikTok, Instagram, YouTube дают нам тот контент, который мы потребляем. Эту волну уже невозможно остановить», – причитает Бережная.
