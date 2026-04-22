Генерал СБУ: «Не дадим Лукашенко спрятаться за Россией и США»

Игорь Шкапа.  
22.04.2026 17:50
  (Мск) , Киев
Литва нанесла Белоруссии урон больший, чем санкции США.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лукашенко начинает какую-то риторику относительно того, что он думает, что за ним стоит Россия, Китай. А еще в последнее время он возомнил, что если США с ним общаются, то это тоже какая-то гарантия того, что вот он будет и дальше себе разрешать некоторые вещи, которые другим не разрешены.

Это все в какой-то момент может действительно уплыть, если начнутся какие-нибудь активные действия», – грозит генерал.

Он утверждает, что у России недостаточно сил, чтобы их перебросить в необходимом для защиты Белоруссии количестве.

Кроме того, экс-замглавы СБУ отмечает, что даже если США снимут санкции с Белоруссии, то останутся европейские.

«И одна маленькая Литва, которая просто заблокировала любое прохождение товаров из Беларуси к балтийским портам гораздо более эффективна, чем снятие санкций Соединенными Штатами», – уверял Ягун.

