Генерал ВСУ: «Перемог» нет. Власть включила режим оболванивания

Киевский режим и обслуживающая его пропаганда вводят народ и союзников в заблуждение, рассказывая о якобы невиданных победах украинского оружия.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Береза зачитал ряд сообщений, согласно которым российские войска продвигаются на нескольких направлениях, а в перечне занятых ими населенных пунктов фигурирует сразу несколько областей. При этом он обратил внимание, что власть в последнее время, как ни парадоксально, рассказывает об успехах ВСУ на фронте, тиражируя победные реляции.

«На самом деле власти нечего рассказывать. Было хоть что-то рассказывать, то они бы раздули это на ровном месте. А с учетом того, что ситуация на фронте в определенных моментах усложнилась, скажем так, а возможности вооруженных сил не усилены системной и правильной работой политического руководства страны, то они продолжают рассказывать», – сказал генерал.

Он обратил внимание, что в этой активной кампании активно участвуют и якобы независимые СМИ, которые пишут, «какие мы самые крутые в мире, какое у нас огромное количество всяких достижений».