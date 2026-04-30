Генерал ВСУ: «Перемог» нет. Власть включила режим оболванивания

Игорь Шкапа.  
30.04.2026 15:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 557
 
Война, Дзен, Пропаганда, Украина


Киевский режим и обслуживающая его пропаганда вводят народ и союзников в заблуждение, рассказывая о якобы невиданных победах украинского оружия.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Береза зачитал ряд сообщений, согласно которым российские войска продвигаются на нескольких направлениях, а в перечне занятых ими населенных пунктов фигурирует сразу несколько областей. При этом он обратил внимание, что власть в последнее время, как ни парадоксально, рассказывает об успехах ВСУ на фронте, тиражируя победные реляции.

«На самом деле власти нечего рассказывать. Было хоть что-то рассказывать, то они бы раздули это на ровном месте. А с учетом того, что ситуация на фронте в определенных моментах усложнилась, скажем так, а возможности вооруженных сил не усилены системной и правильной работой политического руководства страны, то они продолжают рассказывать», – сказал генерал.

Он обратил внимание, что в этой активной кампании активно участвуют и якобы независимые СМИ, которые пишут, «какие мы самые крутые в мире, какое у нас огромное количество всяких достижений».

«Это достаточно серьезная системная работа по отвлечению общества от проблем, которые существуют внутри страны. Потому что если писать правду, тогда у населения Украины появляется огромное количество вопросов к руководству страны: а почему это не делается, а почему это вы не выполняете? Поэтому они системно вводят в заблуждение народ Украины. Ну и думаю, что это введет в заблуждение и других, кто читает нашу прессу», – опасается Кривонос.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить