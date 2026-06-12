«Грязная победа ещё выйдет Пашиняну боком» – политолог

Максим Столяров.  
12.06.2026 14:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 159
 
Дзен


Запад в политике удушения России делает ставку не только на установление недружественных режимов в бывших советских республиках, но и на демографию внутри самой РФ.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве сказал завкафедрой мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Писали же они [на Западе] – а чего мы с Россией бодаемся, они и так, и так вымрут… проблему. И сжатие геополитического пространства, конфронтацию нашего геополитического пространства никто не отменял. Выборы в Армении это показывают», – сказал выступающий.

Ему возразил политолог Алексей Мухин – антироссийские режимы не могут победить в условиях честных выборов, а только благодаря махинациям и репрессиям, и население это видит.

«Я не согласен с тем, что сжимается тревожно кольцо добрых людей вокруг России. Мне кажется, процесс идёт обратный как раз. И ситуация в Армении показала, что даже при наличии административного ресурса и полной свободы в организации нарушений избирательного процесса, всё равно победить убедительно не представляется возможным.

И это весьма интересный симптом политологический, который будет оказывать влияние на Пашиняна и вообще на всю конфигурацию Евразийского экономического сообщества», – сказал Мухин.

English version :: Читать на английском «Грязная победа ещё выйдет Пашиняну боком» – политолог

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить