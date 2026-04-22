И пусть россияне подслушивают! Мобилизация – это бизнес. Как торговля героином – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
22.04.2026 22:41
  (Мск) , Киев
Украинские мобилизаторы-бусификаторы особо ценят призыв старшего поколения, поскольку в этой категории наибольшее число состоятельных людей, которых можно обобрать.

Об этом на канале «New Age of Democracy» заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас доблестные эти ТЦКуны мобилизуют людей в 58, есть прецеденты, что и в 59 тащат куда-то. И ВЛК бесплатно не хотят признавать их даже ограниченно годными

Грубо говоря, на самом деле, зачем вот эта вот поздняя мобилизация, возраст вот этот? У нас же до 60, 55-плюс тоже мобилизационный возраст. Дело в том, что достаточно много состоятельных людей в этой возрастной категории. Чего их исключать из обилечивания?», – заметил экс-ВСУшник.

«Я понимаю, что сейчас как бы нас слушает много россиян, и там некоторые из них злорадствуют, кто поддерживает Путина. Но, к сожалению, да, в Украине это бизнес, и такой же криминальный, как торговля тяжёлыми наркотиками.

И в условиях войны это ещё более циничное преступление, чем торговля героином. Те, кто являются реальными бенефициарами войны, которые на ней зарабатывают, имеют самое мощное лобби в Верховной раде», – печалился «Грин».

Читайте также: На Украине резко увеличится число патрулей. Угроза облав ТЦК в поминальные дни .

