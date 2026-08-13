Киевский философ: «Хватит бравады и угроз России. Наши города будут уничтожаться»
Россия отвечает Украине более разрушительно по последствиям.
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский философ Андрей Баумейстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы говорите: «мы ответим ударом на удар». Да, но по нам бьют баллистикой. Россия перевыполняет планы производства ракет.
Что значит «ударом на удар»? Если количественно – да, может быть, ударом на удар, а качественно Россия отвечает более разрушительно для Украины. Это нужно понимать.
Поэтому фраза «ударом на удар» означает: «Мы готовы к тому, что поздней осенью и зимой украинские города будут просто разрушаться», – сказал Баумейстер.
По его словам, будь он советником власти, то рекомендовал бы ей делать акцент не на принципе «ударом на удар», а на попытке договориться о взаимном моратории по инфраструктурным объектам.
«И то, что они могут быть связаны с военными действиями, и что Украина имеет законные основания бить и так далее, это нужно оставить в стороне», – считает философ.
Он напомнил об инциденте с дроном, который обнаружили в аэропорту Лейпцига возле украинского транспортного самолета.
«Лейпциг – узловой пункт коммуникации военной помощи Украине. Наверное, это была какая-то проверка, ещё неизвестно, что это за дрон. Но эскалация явно обозначается. Она может за пределы Украины. Вот о чём я говорю. Если не прекратить вот эту браваду ударом на удар», – резюмировал Баумейстер.
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