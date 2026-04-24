Мерц обошёл Макрона в рейтинге самых непопулярных политиков Запада
Самым непопулярным лидером в западном «демократическом мире» стал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Об этом говорится в исследовании рейтинга одобрения мировых лидеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Антирейтинг Мерца обогнал президента Франции Эммануэля Макрона и достиг 76%, а уровень его поддержки упал до 19% (против 18% у Макрона).
По мнению проживающего в Берлине французского журналиста Люка Андре, это связано с экономическими проблемами Германии.
«Люди смотрят на свои зарплаты, и не видят никаких улучшений. А расходы растут. Мерц поднимает важные вопросы, но с точки зрения внутренней политики, это ему ничего не даёт. А популярность национального объединения растёт.
Люди беспокоятся из-за цен на товары. В стране важен личный транспорт, но люди видят, как цены на заправках растут уже несколько недель», – сказал он на канале «DW News».
«Это главная тема для беспокойства. И это касается не только граждан Германии, но и всех европейцев, которые не понимают, к чему всё идёт. Потому что после бензина будут расти и другие цены.
Цены на бензин в других странах ЕС тоже выросли, но не так сильно, как в Германии. Поэтому немцев беспокоит вопрос, почему мы платим больше, чем другие», – подытожил Андре.
