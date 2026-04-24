Мерц обошёл Макрона в рейтинге самых непопулярных политиков Запада

Самым непопулярным лидером в западном «демократическом мире» стал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом говорится в исследовании рейтинга одобрения мировых лидеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антирейтинг Мерца обогнал президента Франции Эммануэля Макрона и достиг 76%, а уровень его поддержки упал до 19% (против 18% у Макрона).

По мнению проживающего в Берлине французского журналиста Люка Андре, это связано с экономическими проблемами Германии.

«Люди смотрят на свои зарплаты, и не видят никаких улучшений. А расходы растут. Мерц поднимает важные вопросы, но с точки зрения внутренней политики, это ему ничего не даёт. А популярность национального объединения растёт. Люди беспокоятся из-за цен на товары. В стране важен личный транспорт, но люди видят, как цены на заправках растут уже несколько недель», – сказал он на канале «DW News».