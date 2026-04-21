Мы на грани прямого столкновения, терпение Путина на исходе – экс-глава российского филиала западного фонда
Европа проходит крайне опасную стадию отношений с Россией, постоянно провоцируя ее. Это может привести к тому, что у президента РФ Владимира Путина лопнет терпение – и ситуация скатится к прямому военному столкновению.
Об этом в беседе с немецким предпринимателем Александром фон Бисмарком заявил экс-директор запрещенного в РФ Московского центра Карнеги, ныне российский политолог Дмитрий Тренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас мы испытываем изменения в очень плохую сторону. Мы проходим очень опасную фазу наших отношений. Фазу, когда непрямая война может трансформироваться в прямое столкновение между Россией и европейскими странами. Прежде всего, непосредственно с Германией, но и с рядом других европейских стран.
И это может привести к тому, что сегодня кажется абсолютным кошмаром, но к российско-европейской войне, когда Россию провоцируют, провоцируют очень плотно, очень бездумно», – отметил он.
«Это и пиратские нападения на торговые суда, которые перевозят нефть, это и предоставление воздушного пространства для атак украинских дронов, я имею в виду Прибалтику, атаки на Петербург и порты, которые находятся на Финском заливе через территорию прибалтийских государств.
Это опасные вещи, содействие Украине в организации различных террористических атак. Это всё не может продолжаться бесконечно… Он (Путин) сдерживает себя, но в какой-то момент может прийти к выводу, что сдерживать себя дальше – это приглашать противников нанести новые удары по России, поэтому нужно поставить противников на место. Мы находимся в очень опасной зоне», – заключил Тренин.
English version :: Читать на английском Мы на грани прямого столкновения, терпение Путина на исходе – экс-глава российского филиала западного фонда
