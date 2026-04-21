Выход США из НАТО обернётся ядерной катастрофой для всего Северо-атлантического альянса.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил командир 429-го полка беспилотных систем «Ахиллес» полковник ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пребывание США в Северо-атлантическом альянсе – это же не только об оружии и американских солдатах. Это ядерная сверхмощность. То есть, когда Северо-атлантический альянс, который в составе имеет США – Америка имеет вторую в мире ядерную сверхмощность.

В случае террора со стороны РФ или их угроз по применению ядерного вооружения к странам Северо-атлантического альянса, если они это делают в тот момент, когда США в составе Северной атлантической авиации, то они понимают, что сейчас им прилетит в ответ. Мир превратят в реактивный пепел.

На эти шаги никто не пойдет. А если вопрос возникает другой, что США нет, тогда это совсем другие возможности», – переживал бандеровец.