«Ни в коем случае не выпускать США из НАТО!» – комполка ВСУ

Вадим Москаленко.  
21.04.2026 20:21
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, ЕС, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Выход США из НАТО обернётся ядерной катастрофой для всего Северо-атлантического альянса.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил командир 429-го полка беспилотных систем «Ахиллес» полковник ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пребывание США в Северо-атлантическом альянсе – это же не только об оружии и американских солдатах. Это ядерная сверхмощность. То есть, когда Северо-атлантический альянс, который в составе имеет США – Америка имеет вторую в мире ядерную сверхмощность.

В случае террора со стороны РФ или их угроз по применению ядерного вооружения к странам Северо-атлантического альянса, если они это делают в тот момент, когда США в составе Северной атлантической авиации, то они понимают, что сейчас им прилетит в ответ. Мир превратят в реактивный пепел.

На эти шаги никто не пойдет. А если вопрос возникает другой, что США нет, тогда это совсем другие возможности», – переживал бандеровец.

«Скажу больше, пребывание базы США на территории той или иной европейской страны – это залог того, что в случае прилёта США будут иметь за необходимость тут же реагировать всей своей боевой мощью. Поэтому Штаты из Северо-атлантического альянса выпускать нельзя.

Надо дождаться того момента, когда состоятся демократические выборы в США. И я убежден, что американский народ выберет тех, кто будут максимально нацелены на сохранение коллективной безопасности цивилизованного мира», – вещал Федоренко.

В то же время, есть мнение, что вся внутренняя грызня в натовском стане между США и Европой – явление временных склок в намертво сколоченной глобалистской шайке.

