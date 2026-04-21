«Отсчёт пошёл»: обороне Константиновки отводятся недели – Коц
Российские войска перешли от охвата Константиновки к системному разбору украинской обороны внутри города, часть подразделений БПЛА ВСУ уже эвакуируется в Дружковку.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас основные бои, конечно, идут вокруг Константиновки. Мы уже перешли от охвата к системному разбору этого узла обороны. Бои идут и на подступах, и внутри городской черты. Это район железнодорожного вокзала, это промзоны, это южные и центральные кварталы.
Там российские силы давят сейчас по флангам около Ильиновки, Новодмитровки, Долгой Балки… и одновременно присутствие в городе потихонечку расширяем.
Собственно, Украина уже отводит свои подразделения в Дружковку – как минимум, выведены уже все подразделения БПЛА, по крайней мере, те, о которых было известно. Вывели в Дружковку и выше – в Краматорск.
Мы продолжаем там жать в районе ЖД-вокзала, в районе цинкового завода, в районе микрорайона Шанхай. То есть какой-то линейной обороны в городе уже нет, и фронт рассыпается на отдельные очаги сопротивления», – сказал Коц.
«У нас идёт такой фланговый охват, заход малыми группами, давление на узлы обороны, на инфраструктуру, по которой идёт снабжение. Со снабжением у них сейчас очень плохо, потому что все дороги под огневым контролем, район спешивания у них за 10-15 км, дальше по погоде только пешочком.
Это такая типичная для Донбасса уже изматывающая фаза противостояния, когда решает всё не один прорыв, а накопление этих тактических продвижений на нескольких участках одновременно.
Я думаю, что если давление на Ильиновку, на Новодмитровку, южные подступы сохранится, то Константиновка уже в такое более жёсткое полукольцо попадёт, и там уже начнётся отсчёт на недели», – добавил военкор.
