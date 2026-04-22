Офицер ВСУ обрушился на беглых российских либералов

Вадим Москаленко.  
22.04.2026 23:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1248
 
Война, Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина, экстремизм


Кредо Запада и присосавшихся к нему беглых российских либералов – бесконечная война до последнего украинца, поскольку до последнего русского воевать не получится.

Об этом на канале-иноагенте «New Age of Democracy» заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он прокомментировал «Декларацию граждан Новой России», состряпанную «РосЛибОпами» – бежавшей на Запад либеральной «оппозицией» и иноагентами.

«Если отбросить вот эту шелуху патетическую, то звучит так: «Давайте сделаем, чтобы Украина воевала до победного конца». Причём, без уточнения, кому победить. Не хотелось бы, конечно, чтобы Украина победила. Ну, как получится.

Потому что вот этот некто, кто должен дать, может же и не дать. Или дать недостаточно. И Украина может надорвать пупок, освобождая все захваченные территории, включая Крым.

То есть этот манифест подразумевает, что мир возможен только на условиях капитуляции нынешнего российского режима. И вот мы тут на белых конях заскочим прямо в Кремль.

А кто им дал право решать за нас? А может, мы, понимая, что у нас нет сил и возможностей разгромить и устроить парад на Красной площади, мы найдём какое-то более компромиссное решение, которое даст возможность сохраниться нации?», – возмущался «Грин».

«Это манифест сторонников войны бесконечной. Или до последнего украинца. Потому что до последнего россиянина мы всё-таки точно не довоюемся. Не дать Украине победить, но и не дать России выйти из войны – вот это вот кредо Запада и примкнувших к ним вот этих, как вы их там обзываете – РосЛибОпов», – добавил Бекренев.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Офицер ВСУ обрушился на беглых российских либералов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить