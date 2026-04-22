Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Такого еще не было с начала войны — каждый день гестапо отчитывается о разоблачении женщин-«агенток ФСБ». Гестаповские сценарии, подающиеся как обвинительные заключения, абсурднее день ото дня.

Например, сегодня СБУ задержала «агентку ФСБ»… завербованную Медведчуком. Ага, тем самым.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Причем готовила она ни много ни мало ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.

Вот какую женщине сочинили биографию: родилась на Украине, но последние 15 лет жила в России. А в поле зрения ФСБ попала, когда обратилась в московский офис политпроекта Виктора Медведчука «Другая Украина» — ей нужна была правовая помощь.

Цитирую СБУ:

«Вместо юридических консультаций представители экснардепа передали фигурантку сотрудникам ФСБ». Взамен услуг «российские спецслужбы направили агентку в Одессу для подготовки покушения».

Вот так просто — наверное, поездом «Москва—Одесса». Или каким иным магическим способом — ничто не выдавало в ней русскую разведчицу: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся между ног маузер…

В Одессе же — за деньги ФСБ (в СБУ это многократно подчеркивают) — женщина купила машину и сняла квартиру в доме, где проживала ее цель. Там же законспирированно заезжала в паркинг, где стояло авто вояки.

«Затем фигурантка установила под капот автомобиля GPS-трекер, который получила от ФСБ. С помощью удаленного доступа к «маячку» российская спецслужба надеялась отслеживать маршруты и временные интервалы движения. Полученные разведданные ФСБ планировала использовать для ликвидации украинского спецназовца. Служба безопасности задержала агентку «на горячем», — похвастались гестаповцы.

А днями ранее была арестована обычная одесская продавщица, ни разу не бывавшая в РФ — «корректировщица ракетно-дроновых атак рашистов по Одесщине». Она также была названа «агенткой ФСБ», готовившей серии обстрелов.

«На этот раз враг планировал нанести прицельные удары по украинской ПВО, которая защищает воздушное пространство прибрежной зоны. Под особым вниманием российской спецслужбы находились пункты базирования мобильных огневых групп, а также боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций», — сообщили в СБУ.

Там же уточнили — чтобы выявить нужные геолокации, агент якобы объезжала на общественном транспорте местность у побережья Черного моря и пешком проводила возле них доразведку, во время которой фотографировала и снимала на видео внешние периметры потенциальных «целей».

«Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее «с поличным», когда она фиксировала на смартфон позиции украинских войск».

Еще одной задержанной, самой юной, 19-летней, гестаповцы сочинили «лав стори» — мол, завербовав ее, эфэсбэшник пообещал девушке большой и чистой любви. Но кое чего потребовал перед «медовым месяцем».

«Фигурантка установила самодельное взрывное устройство под фуру, которая перевозила критически важное оборудование для энергетической инфраструктуры города. Она планировала дистанционно подорвать его с помощью мобильных телефонов».

Примечательно, что в СБУ настаивают — взрывчатку девушка тоже изготовила сама и хранила дома в бидоне…

Всем женщинам грозит пожизненное.