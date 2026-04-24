Киевский политолог Руслан Бортник, считающийся голосом украинских «адекватников», рассыпался в комплиментах в адрес некогда щеголявшего с нацистской повязкой британского принца Гарри, который накануне на антироссийском форуме поднял тему гарантий безопасности для самостийного режима.

Бортник отметил «нервную» реакцию Дональда Трампа, но выразил надежду, что гарантии Киев в итоге получит, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гарри снова поднял очень важную тему Будапештского меморандума. Это фактически возврат к базовым настройкам безопасности для Украины. Гарри и британцы не просто так поднимают Будапештский меморандум. Фактически предлагается подумать о новом меморандуме с гарантиями безопасности для Украины. И это правильный и очень интересный подход. Сам по себе Гарри, конечно, посланник королевской семьи, ну и один из наиболее перспективных, скажем так, представителей британской семьи. Даже Трамп отреагировал на эти заявления Гарри, но в той части, что, принц настаивал на необходимости [участия] американского лидера. Трамп сказал, мол, я, Трамп, больше представляю Британию, нежели принц Гари. Вот как-то нервно реагирует на попытки какого-то другого лидерства, каких-то других идей в отношении Украины», – сказал Бортник.

Он добавил, что сама идея возврата к этой теме продуктивна.