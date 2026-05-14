Укро-генерал: Нужно постоянно пугать Белоруссию угрозой ударов

Украина способна «дотянуться» до критической инфраструктуры Белоруссии в случае, если с ее стороны будет оказана помощь ВС РФ в развитии наступления или предоставлена территория для удара.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Угроза на войне всегда есть и нельзя не воспринимать ее, и готовиться к определенным нюансам. Так же надо понимать, что один из этапов гибридной войны, один из этапов информационного давления – это рассказы о подготовке к мобилизации, к возможным наземным действиям вооруженных из Республики Беларусь. Это один из таких рычагов давления на психику военно-политического руководства Украины, на украинский народ. Поэтому это не следует отвергать и надо понимать, что с нашей стороны информационного поля мы должны отвечать, что «мы готовы». И мы абсолютно способны достичь определенных критических объектов инфраструктуры Республики Беларусь, что значительно снизит способность Республики Беларусь по определенной деятельности», – заявил Кривонос.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов во время вчерашнего удара «Гераней» по Галичине и Закарпатью обратил внимание, что российские БПЛА заходили на территорию Украины и шли на запад вдоль границы с Белоруссией, не заходя на территорию РБ, хотя это бы сократило маршрут.