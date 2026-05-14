В Германии требуют «вернуть присутствие НАТО на Южный Кавказ» и окончательно выдавить Россию из Сирии

Игорь Шкапа.  
14.05.2026 14:09
Россию следует лишить возможности военного присутствия в Средиземном море.

Об этом в ходе так называемого Форума по безопасности, проходившего в Румынии, заявил научный сотрудник германского Центра Роберта Боша по изучению Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии Вильфрид Йильге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для России Черное и Каспийское море – это средство демонстрации силы в Средиземноморье. Если вы хотите сдержать Россию в Средиземном море, вы должны сдержать ее в Сирии. Мы не должны забывать о Сирии», – сказал Йильге.

Он недоволен, что в Сирии до сих пор есть российские базы, а сменивший Асада режим не настаивает на их выводе.

Кроме того, он считает, что «нужно предупредить Грузию» и разработать стратегию, «как вернуть европейское и натовское присутствие на Южный Кавказ».

«Мы не может оставить без внимания, как обстоят дела в Грузии. Иначе Грузия станет легкой добычей России», – добавил он.

