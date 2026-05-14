«Вас убьют, мы новых нагоним» – солдат ВСУ об отношении командиров

Анатолий Лапин.  
14.05.2026 16:22
  (Мск) , Киев
Командование ВСУ относится к простым солдатам на передовой как к «мясу», прямо заявляя, что взамен погибших нагонят новых.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил ушедший в «самоволку» украинский военнослужащий Артем Фурманюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заботятся только командиры низшего звена, то есть те, которые непосредственно с тобой в бою находятся. Это обычно комвзвода, комотделения, вплоть до комроты, которые хотя бы появляются, ну, у нас появлялись на передовой.

Остальным, я думаю, это неинтересно, поэтому тогда, ещё не уйдя в СОЧ, я выставлял видео у себя на YouTube-канале про то, как командир не нашего, второго батальона Царин, который после этого пошёл на повышение, насколько я знаю, он сейчас уже до уровня другой какой-то бригады дорос…

У меня запись разговора комроты, его «Сокол», по-моему, позывной, с этим комбатом. Он и говорит: «Ну так что, куда отводить? Ну, убьют, мы новых нагоним, сейчас там ещё подтянем». То есть они относятся как к мясу, и плюс за это потом получают награды. Ну, а почему бы и нет? Ну, классная схема же», – жаловался Фурманюк.

