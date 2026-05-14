Коц: Именно Ермак портил «дух Анкориджа»

Арест бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака – это прямой намек от американской администрации диктатору Владимиру Зеленскому на то, что нужно быть посговорчивее и выполнять требования Дональда Трампа.

Об этом в своем видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ермак — это такой символ украинской несговорчивости, которая, откровенно говоря, бесит Белый дом. Именно Ермак озвучил формулу «ни метра земли, ни пяди земли», именно его команда и в Женеве, и в Абу-Даби рубила фактически все российские планы, пункты из плана Уиткоффа. Ермака сначала в ноябре убрали из офиса президента – аккурат к переговорной фазе. А теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже, я имею в виду пока Ермаку, уголовное подозрение. Руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник американского Федерального бюро расследований. Это сигнал на самом деле не только Ермаку, он-то сам политический труп ещё с ноября, это сигнал Зеленскому, такой антикоррупционный ошейник, который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом разных реформ. Но он прекрасно затягивается и в обратную сторону: не хочешь садиться за стол переговоров на условиях Трампа, значит, следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол», – заявил Коц.