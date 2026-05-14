Минобороны Болгарии: «Надо следить за Россией на земле, море и под водой»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия якобы представляет угрозу для Болгарии.

Об этом в ходе так называемого Форума по безопасности в Черном море и на Балканах, проходившего в Румынии, заявил замминистра обороны Болгарии Йордан Божилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Чиновник считает, что Черное и Балтийское моря связаны между собой, поскольку «подвергаются военному давлению, гибридным операциям и стратегическим действиям со стороны России».

По его словам, Россия рассматривает восточный фланг НАТО как «единую оперативную среду» и будет пытаться достичь здесь «наибольшего стратегического эффекта», а потому «безопасность Черного и Балтийского моря неразделимы».

«Стратегия «Два моря – одно море» – это не просто политический лозунг. Это стратегическая необходимость», – считает чиновник.

Он добавил, что «мы находимся на пути к созданию объединенной оперативной группы в Черном море».