Минобороны Болгарии: «Надо следить за Россией на земле, море и под водой»
Россия якобы представляет угрозу для Болгарии.
Об этом в ходе так называемого Форума по безопасности в Черном море и на Балканах, проходившего в Румынии, заявил замминистра обороны Болгарии Йордан Божилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
Чиновник считает, что Черное и Балтийское моря связаны между собой, поскольку «подвергаются военному давлению, гибридным операциям и стратегическим действиям со стороны России».
По его словам, Россия рассматривает восточный фланг НАТО как «единую оперативную среду» и будет пытаться достичь здесь «наибольшего стратегического эффекта», а потому «безопасность Черного и Балтийского моря неразделимы».
«Стратегия «Два моря – одно море» – это не просто политический лозунг. Это стратегическая необходимость», – считает чиновник.
Он добавил, что «мы находимся на пути к созданию объединенной оперативной группы в Черном море».
«Но это только начало. В первую очередь нам необходимо повысить уровень ситуационной осведомленности в регионе. Мы должны знать, что Россия делает на море, в воздухе и под водой», – призвал «братушка».
