За все время СВО украинская армия не добилась ни одной сколько-нибудь значимой военной победы. Все отступления российской армии были продиктованы политическими решениями Кремля – причем, не только отход от Киева, но и в Харьковской области.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил ушедший в «самоволку» украинский военнослужащий Артем Фурманюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я скажу просто крамольную такую вещь… А какие вообще действительно крупные «перемоги» за это время на поле боя были у Украины? Ну, назовите мне хоть одну. Киев – отступление, я в нём участвовал. То есть, россияне выводили тогда целенаправленно подразделения. Да, были столкновения во время того, как мы их догоняли, были определённые бои, но абсолютно было точно ясно, что они их целенаправленно выводят. Так называемое Харьковское контрнаступление. Я понимал, что это, в принципе, плюс-минус одно и то же. Про наши так называемые контрнаступление и особенно Крынки и так называемую Курскую авантюру я вообще молчу. Самое главное, сколько десятков тысяч наших там погибло – никто не вспоминает слова Зеленского о том, как он это обосновывал необходимость такой операции. О том, что это потом будет обменяно на переговорах удачно. Всё остальное — это об этом никто сейчас даже не задаёт никаких вопросов. И поэтому, кроме локальных каких-то успехов на небольших участках фронта, которые целиком и полностью держались на заслуге рядовых пацанов и их командиров низшего звена, я других никаких «перемог» не знаю за все это время», – заявил Фурманюк.

