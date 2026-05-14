Депутат Госдумы: США остаются врагом России номер один

Проведённые накануне испытания ракеты «Сармат» – сигнал России, адресованный США.

Об этом в эфире «Царьграда» заявил генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это тяжёлая ракета. Она не берётся средствами противоракетной обороны американцев по той простой причине, что наша вся баллистика летит, грубо, через Северный полюс. А вот эта летает через Южный полюс и заходит на Америку как раз с южной стороны, где никакой противоракетной обороны у американцев в принципе не существует.

И когда мне говорят, что ядерное оружие сегодня не актуально – ещё как актуально. Причём, когда мы беседовали с американцами – это страх перед российским ядерным оружием, причём вполне осознанный страх. Они прекрасно понимают, что мы гарантированно уничтожаем Соединённые Штаты Америки.

Понятно, что сегодня идут переговоры, но вопрос сдерживания, он ключевой, потому что Америка была, есть и останется для нас, и мы для них врагом номер один», – заявил Гурулев.