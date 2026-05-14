Иноагент Латынина обрушилась на бывших подельников-либералов

Анатолий Лапин.  
14.05.2026 13:31
  (Мск) , Москва
Дзен, Либералы, Политика, Россия, Украина


Так называемая российская «независимая пресса», состоящая из беглых либералов-иноагентов, – это те самые упомянутые бывшей пресс-секретаршей Юлией Мендель «тысячи говорящих голов», озвучивающих «геббельсовскую пропаганду» для сокрытия провалов офиса Зеленского.

Об этом заявила эмигрировавшая из России журналист-либерал, иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда он после начала войны вдруг начинает много раз повторять в разных вариантах, что «русские – не люди», когда он объявляет зерно, произведённое украинскими фермерами в аннексированных Россией бывших частях Украины «краденым», то есть фактически объявляет этих людей преступниками…

А когда принимают в Украине закон, который позволяет сажать людей на территориях, которые вернули ВСУ себе, и там сажают гигантское количество людей, включая, например, тех, которые помогали раздавать гуманитарную помощь…

А когда сажают на шесть лет человека за то, что он в частной переписке что-то говорил в пользу России. Когда ТЦК на наших глазах просто превращает Украину в поле охоты. На украинцев охотятся, как нацисты охотились на евреев. И когда значительная часть людей внутри самой Украины де-факто объявляются пропагандой людьми второго сорта, я вдруг начинаю думать, а что из этого – естественное следствие войны, и что из этого – особенности личной психологической картины мира Зеленского, которая вот таким образом проецируется на мир?

Как тогда получается, что те люди, которые вроде должны быть людьми интеллектуальными, разбираться в причинах, в следствиях, иметь смелость выносить суждения, – я имею в виду российскую независимую прессу, – значительная её часть вместо этого превратилась в «тысячу говорящих голов», которые одобряют любое действие правителя, который, мягко говоря, не всегда бывает рационален.

Даже тогда, когда, например, им в глаза говорят: «Они не люди». И они начинают искать разные способы объяснить, почему это справедливо, почему это заслуженно», – заявила Латынина.

Ранее экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он требовал от своих пиарщиков «пропаганды в духе Геббельса» даже тогда, когда его ложь была всем очевидной.

