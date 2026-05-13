«РЭБы становятся бесполезными – кошмарим друг друга на расстоянии» – Журавлёв призвал поторопиться

Сергей Вредников.  
13.05.2026 20:25
  (Мск) , Донецк
Дроны на искусственном интеллекте фактически нивелируют работу РЭБ.

Об этом в программе «Басурин о главном» на радио «КП» Новороссия заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«РЭБы сейчас не работают, сейчас идут беспилотники на искусственном интеллекте. Смысл какой: он за 3 км захватывает цель, и дальше ты можешь давить всё, что хочешь, он идёт просто на эту цель, и всё, а ты давишь. А что толку, он не давится, потому что он ни с кем уже не общается, он не управляется никак, он сам идёт.

Это последнего поколения сейчас, и их всё больше и больше на передовой. Ты же за 3 км его не захватишь, это нужен РЭБ такой, что мама не горюй. [Они же не повсеместно?] – очень быстро, я вам скажу, что через три месяца они только такие и будут. РЭБ уже будет бесполезен, РЭБ идёт только на ЛБС, там за ребятами.

Мы если будем идти по этому пути – наши же тоже не давятся, мы уже тоже переходим. Ну и так и будем друг друга кошмарить на расстоянии. [На Западе возможности производственных площадок гораздо больше?] – их будет больше, это ещё цветочки, будут лютики, когда они все эти дела откроют, а они откроют достаточно быстро. Через год это будут совсем другие насыщения», – рассказал Журавлёв.

В связи с этим он призвал бить по украинской логистике.

«А нам нужно убрать все эти коммуникации, хотя бы убрать железную дорогу всю, подавить, и Одесский порт», – добавил депутат.

