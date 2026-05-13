Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока Трамп будет договариваться в Китае, Украине и европейским «партнёрам» самое время усилить санкционное давление и удары вглубь России.

Об этом на саммите «Бухарестской девятки» заявил киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Конечно, мы не сдаёмся в наших дипломатических усилиях, и мы надеемся, что давление на Россию вместе с переговорами в разных форматах помогут принести мир. Санкции работают, наши дальнобойные возможности работают – и каждая, каждая форма вашего давления работает. Мы на постоянной связи с нашими американскими партнёрами, мы им благодарны и рассчитываем, что вопрос окончания российской войны против Украины будет поднят сейчас также, пока президент США будет в Китае», – вещал Зеленский.