«Санкции и дальнобойные удары: нужно физически остановить русских» – Зеленский
Пока Трамп будет договариваться в Китае, Украине и европейским «партнёрам» самое время усилить санкционное давление и удары вглубь России.
Об этом на саммите «Бухарестской девятки» заявил киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Конечно, мы не сдаёмся в наших дипломатических усилиях, и мы надеемся, что давление на Россию вместе с переговорами в разных форматах помогут принести мир. Санкции работают, наши дальнобойные возможности работают – и каждая, каждая форма вашего давления работает.
Мы на постоянной связи с нашими американскими партнёрами, мы им благодарны и рассчитываем, что вопрос окончания российской войны против Украины будет поднят сейчас также, пока президент США будет в Китае», – вещал Зеленский.
«Но, пожалуйста, не забывайте, что наиболее эффективные инструменты – это те, которые могут физически остановить русских», – добавил киевский диктатор.
