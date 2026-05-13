ВСУшник: «У нас целые подразделения живут по жестоким тюремным порядкам»

Игорь Шкапа.  
13.05.2026 17:41
  (Мск) , Киев
425-й штурмовой полк ВСУ «Скеля» стал символом издевательств и бесчеловечного отношения к личному составу.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил украинский военный, представленный как Александр «Хаос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть целые подразделения, живущие, скажем так, почти по тюремным порядкам. То есть это те же штурмовые полки Сырского знаменитые, «Скеля» и так далее. Они прославились и в среде военных. Скажем, считается самой неприятной угрозой перевести в «Скелю». Это в большинстве своем такие страшилки, но то, что оно вошло в обиход ежедневный, уже говорит многое», – сказал гость эфира.

По его словам, недавно экс-чемпиона Украины по карате со связанными руками избил перед строем как раз «переведенный из «Скалы» комбат или кто-то под его руководством».

«И вы видели, где перед строем со связанными за спиной руками бьют ногами по голове», – сказал «Хаос».

