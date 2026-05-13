«Мы закроем собой эту брешь»: Европа отвлечёт Россию, пока США занимаются Азией – Рютте

Евросоюз должен нарастить военное производство до такой степени, чтобы самостоятельно снабжать Украину, пока США заняты на других фронтах.

Об этом на брифинге после саммита НАТО в Бухаресте заявил генсек Альянса Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно было решить срочный вопрос о расходах, ведь в течение многих лет не только не было равенства в том, сколько США и Европа тратят на оборону, но и что нам приходилось тратить больше из-за необходимости развивать потенциал. Конечно, мы должны быть готовы к обороне на 360 градусов от любого противника, в частности от России, и от любой угрозы с любого направления. И в целом для того, чтобы мы могли себя защитить, нам нужно тратить на оборону не менее 5% ВВП», – сказал Рютте.