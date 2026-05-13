«Мы закроем собой эту брешь»: Европа отвлечёт Россию, пока США занимаются Азией – Рютте
Евросоюз должен нарастить военное производство до такой степени, чтобы самостоятельно снабжать Украину, пока США заняты на других фронтах.
Об этом на брифинге после саммита НАТО в Бухаресте заявил генсек Альянса Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Нам нужно было решить срочный вопрос о расходах, ведь в течение многих лет не только не было равенства в том, сколько США и Европа тратят на оборону, но и что нам приходилось тратить больше из-за необходимости развивать потенциал.
Конечно, мы должны быть готовы к обороне на 360 градусов от любого противника, в частности от России, и от любой угрозы с любого направления. И в целом для того, чтобы мы могли себя защитить, нам нужно тратить на оборону не менее 5% ВВП», – сказал Рютте.
«Это логичный следующий шаг, при котором Европейская часть НАТО будет все больше заботиться о своей традиционной обороне, и брать на себя ответственность за нее.
Это позволит нашему союзнику, США, которым приходится заботиться о множестве театров военных действий, больше внимания уделять, например, Азии.
Потому что в целом мы вместе с США, хотим не допустить появления брешей в нашей системе сдерживания и обороны.
Таким образом, пока Европа наращивает усилия, США могут постепенно, шаг за шагом, смещать фокус на другие приоритеты, которые являются и нашими приоритетами. Но, конечно, у США там особая роль. Именно это и происходит», – подытожил генсек.
English version :: Читать на английском «Мы закроем собой эту брешь»: Европа отвлечёт Россию, пока США занимаются Азией – Рютте
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: