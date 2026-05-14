США создают цифровую копию российской армии для будущих войн – Коц

Анатолий Лапин.  
14.05.2026 16:13
  (Мск) , Москва
Американская компания Palantir на основе опыта СВО и противодействия украинской армии российской – создает цифровую копию ВС РФ. На основе этих данных искусственный интеллект формирует алгоритмы действий российских военных в различных ситуациях, чтобы предсказать тот или иной сценарий.

Об этом в своем видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По факту создаётся цифровая копия нашей армии образца 2022—26 годов. Она окажется в руках НАТО, в руках всего западного блока. То есть западные союзники получат готовую модель для предсказания, для прогнозирования наших действий. Долгосрочная перспектива — это опыт боевого применения Palantir на нас – становится главным маркетинговым кейсом компании. И, собственно, каждая наша колонна – это слайд для презентации в какой-нибудь стране, куда будут продвигаться продукты Palantir.

Слепо бояться тоже не стоит этой системы, потому что Palantir всё-таки не всемогущий. У главного клиента Palantir, у израильтян, есть кейсы, которые, тоже полезно держать в голове. Можно только вспомнить 7 октября 2023 года – помните нападение на Израиль, наземное, со стороны ХАМАС? Вот самая нашпигованная армия мира, с десятилетним контрактом с Palantir, с «Лавандой», с «Евангелием» – это всё системы, они, эти системы, проспали нападение ХАМАС, а алгоритмы как-то тревогу не пробили», – рассказал Коц.

Ранее аналитики отмечали, что Ирану, России и Китаю следует со всей серьезностью воспринять манифест, опубликованный компанией Palantir, разрабатывающей системы искусственного интеллекта для министерства войны и спецслужб США, а также Израиля.

