Испанский обозреватель: Цель американско-израильских технофашистов – Китай, Россия, Иран

Михаил Рябов.  
29.04.2026 00:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 105
 
Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Китай, Россия, Спецслужбы, США


Ирану, России и Китаю следует со всей серьезностью воспринять манифест, опубликованный несколько дней назад компанией Palantir, разрабатывающей системы искусственного интеллекта для министерства войны и спецслужб США, а также Израиля.

Об этом пишет испанский обозреватель Хавьер Бельда на страницах агентства Pressenza.

Автор считает идеологию Palantir «старым фашизмом, замаскированным под новые технологии».

Бельда напоминает, что именно на основе подготовленных Palantir ИИ-моделей «уничтожены сотни тысяч мирных жителей в атакованных странах, брошенных на произвол в качестве подопытных».

Он называет такие военные кампании «геноцидом» и «развлечением для садистов».

«Palantir сожалеет, что государственный сектор всё ещё не полностью лишён совести. Правосудие больше не нужно — им займётся ИИ. Госслужащие должны быть уволены массово, за исключением крошечной элиты с неприлично высокими зарплатами, которую допустят к прибыльному бизнесу.

Это ультранасилие неофашизма нацелено на страны, которые пытаются сохранить свою культуру и цивилизационные устои: Китай, Россию, Иран», – цитирует Бельду канал Nuevos paradigmas.

Автор полагает, что военные нейросети несут не меньшую опасность, нежели атомное оружие.

«Все мировые державы, крупные государственные и частные корпорации вступили в безумную гонку, похожую на Манхэттенский проект. Более того, эти негодяи из Palantir без зазрения совести рекламируют своё восхищение Оппенгеймером — отцом американской атомной бомбы…

Новым оружием массового уничтожения является именно оно. США должны обзавестись им раньше своих врагов, чтобы подтвердить своё могущество. Palantir — подрядчик американских военных ведомств, министерства внутренней безопасности и ЦРУ. Компания утверждает, что страна должна готовиться к войне. Молодёжь и особенно бедняки должны стать солдатами при обязательной военной службе»,  – указывает Бельда на вопиющие тезисы манифеста.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Испанский обозреватель: Цель американско-израильских технофашистов – Китай, Россия, Иран

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить