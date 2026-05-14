Генералы НАТО: «Наша цель – разгромить Россию руками Украины»

Игорь Шкапа.  
14.05.2026 12:46
  (Мск) , Киев
Запад должен сделать ставку на полную победу Украины в войне с Россией.

Об этом заявили участники так называемого Форума по безопасности в Черном море и на Балканах, проходившего в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Участникам мероприятия, среди которых были бывшие генералы и министры обороны стран НАТО, задали вопрос, как следует закончить войну на Украине.

«Слишком много людей хотят, чтобы война закончилась? и что Украина находится в невыгодной переговорной позиции. Какая чушь!» – сказал экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он говорит, что нужно определиться с целью.

«Нашей стратегической целью  должно быть то, чтобы Украина разгромила Россию и вернулась в границы 1991 года», – заявил американец.

Экс-начальник генштаба португальских вооруженных сил генерал Жозе Нуньес да Фонсека сказал, что всецело согласен с Ходжесом.

«Война должна закончится победой», – подчеркнул он.

Отставной генерал, экс-министр обороны Румынии Николаэ Чука говорит, что дипломатические усилия не дали результатов.

«Я считаю, что мы должны поддерживать Украину, чтобы она справилась с этим вторжением и не позволила России победить. Как только Россия победит, нам действительно нужно будет подумать о том, что произойдет с другими странами».

Британский генерал и экс-заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймс Эверард считает, что военное сотрудничество с Украиной укрепило Североатлантический альянс.

«Таким образом Россия сейчас не в состоянии победить Украину. И этом первый шаг к их пониманию. Надеюсь, что второй шаг последует в ближайшее время», – сказал Эверард.

