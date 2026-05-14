«Украина – не Европа!»: махинация с подменой документов не помогла Киеву выманить деньги у Хегсета

Украина не получила 400 миллионов долларов от США, которые должны были пойти на ее вооружение в рамках «укрепления европейской безопасности».

Об этом стало известно в ходе заседания подкомитета Сената по ассигнованиям на оборону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После ваших показаний, которые вы дали две недели назад, господин Хегсет, перед Комитетом по делам Вооружённых Сил, министерство направило вам заключение юридической экспертизы, за что я вам признательна. Спасибо за использование средств на оказание помощи Украине в сфере безопасности. Однако, как было установлено ранее, средства до сих пор не выделены. И я не услышала от вас, когда этот комитет или Комитет по делам Вооружённых Сил сможет ознакомиться с планом расходования этих средств? Генерал Кейн в день дачи показаний связался с нами, как и обещал, и сообщил, что он согласовал план расходования средств 13 апреля. С тех пор прошёл почти месяц, а мы так ничего и не получили. Так когда же мы увидим план расходования средств для Украины?, – обратилась к министру войны Питу Хегсету сенатор Джинн Шейхин.

– План расходования средств на укрепление военного потенциала Европы разрабатывается параллельно.., – начал отвечать Хегсет. – Нет, нет, нет, нет. Я спрашиваю о плане расходования средств, которые мы выделяем. Вы хотите сказать, что федеральное финансирование является частью этого плана? Я правильно поняла?, – уточнила сенатор. – Речь идёт о конкретной статье расходов на укрепление европейского потенциала, – продолжил министр.

Шейхин также обозначила, что деньги на вооружение Украины были спрятаны под «европейскую» статью, потому что Трамп не хочет подписывать помощь киевскому режиму:

«Конгресс намеревался потратить эти 400 миллионов долларов. Думаю, вы слышали об этом от председателя Макконнелла и сенатора Кунса. В то время в Конгрессе обсуждалось, что эти средства должны быть направлены на помощь Украине. И причина, по которой они были обозначены именно так, заключалась в том, что, как нам сказали выступавшие, спикер Джонсон заявил, что президент наложит вето на законопроект, если в нём будет хоть где-то упомянута Украина. Поэтому было решено использовать термин «европейский», но намерение было очевидным. Эти деньги должны были пойти на помощь Украине».

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ставшего «хромой уткой» Дональда Трампа скоро заставят в полном объёме возобновить финансирование Украины – и отказаться от развала НАТО.