«Украина – не Европа!»: махинация с подменой документов не помогла Киеву выманить деньги у Хегсета
Украина не получила 400 миллионов долларов от США, которые должны были пойти на ее вооружение в рамках «укрепления европейской безопасности».
Об этом стало известно в ходе заседания подкомитета Сената по ассигнованиям на оборону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«После ваших показаний, которые вы дали две недели назад, господин Хегсет, перед Комитетом по делам Вооружённых Сил, министерство направило вам заключение юридической экспертизы, за что я вам признательна. Спасибо за использование средств на оказание помощи Украине в сфере безопасности.
Однако, как было установлено ранее, средства до сих пор не выделены. И я не услышала от вас, когда этот комитет или Комитет по делам Вооружённых Сил сможет ознакомиться с планом расходования этих средств? Генерал Кейн в день дачи показаний связался с нами, как и обещал, и сообщил, что он согласовал план расходования средств 13 апреля.
С тех пор прошёл почти месяц, а мы так ничего и не получили. Так когда же мы увидим план расходования средств для Украины?, – обратилась к министру войны Питу Хегсету сенатор Джинн Шейхин.
– План расходования средств на укрепление военного потенциала Европы разрабатывается параллельно.., – начал отвечать Хегсет.
– Нет, нет, нет, нет. Я спрашиваю о плане расходования средств, которые мы выделяем. Вы хотите сказать, что федеральное финансирование является частью этого плана? Я правильно поняла?, – уточнила сенатор.
– Речь идёт о конкретной статье расходов на укрепление европейского потенциала, – продолжил министр.
Шейхин также обозначила, что деньги на вооружение Украины были спрятаны под «европейскую» статью, потому что Трамп не хочет подписывать помощь киевскому режиму:
«Конгресс намеревался потратить эти 400 миллионов долларов. Думаю, вы слышали об этом от председателя Макконнелла и сенатора Кунса. В то время в Конгрессе обсуждалось, что эти средства должны быть направлены на помощь Украине.
И причина, по которой они были обозначены именно так, заключалась в том, что, как нам сказали выступавшие, спикер Джонсон заявил, что президент наложит вето на законопроект, если в нём будет хоть где-то упомянута Украина. Поэтому было решено использовать термин «европейский», но намерение было очевидным. Эти деньги должны были пойти на помощь Украине».
Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ставшего «хромой уткой» Дональда Трампа скоро заставят в полном объёме возобновить финансирование Украины – и отказаться от развала НАТО.
English version :: Читать на английском «Украина – не Европа!»: махинация с подменой документов не помогла Киеву выманить деньги у Хегсета
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: