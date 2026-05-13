Польша продолжит вооружаться и стратегически поддерживать Украину – Навроцкий угрожает Москве и Минску

Польша в этом году потратит на укрепление обороны НАТО практически 5% ВВП, чего ранее требовал президент США Дональд Трамп, а также продолжит поддерживать Украину.

Об этом на саммите «Бухарестской девятки» заявил президент Польши Кароль Навроцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом году Польша направит на оборону почти 5% ВВП, что станет одним из крупнейших вкладов в Альянс. Мы считаем, что для нашей коллективной безопасности необходимо более тесное сотрудничество в вопросах охраны границ и увеличения расходов на оборону в странах НАТО. Поэтому саммит в Анкаре должен укрепить систему передового сдерживания НАТО и продемонстрировать, что у Альянса есть и политическая воля, и военный потенциал, необходимый для сдерживания агрессии на любой территории союзников», – сказал он.

«Мы также должны продолжать оказывать политическую и стратегическую поддержку Украине, ставшей жертвой российской агрессии. Не должно быть никаких сомнений в том, кто развязал эту жестокую войну. Мы также должны в полной мере осознавать роль Белоруссии, которая продолжает поддерживать военные действия России и позволяет осуществлять с её территории враждебные гибридные действия против союзников и партнёров по НАТО. Поэтому мы должны сообща добиваться того, чтобы мир, который может быть достигнут к востоку от наших границ, был справедливым», – заявил Навроцкий.

Напомним, сегодня во время выступления на саммите «Бухарестской девятки» украинский диктатор Владимир Зеленский потребовал транш на дроны для ударов по России.