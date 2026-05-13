Северная и Центральная части Европы якобы подвергались опасности со стороны России ещё даже до начала СВО на Украине.

Об этом на саммите «Бухарестской девятки» заявил киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот формат объединяет вместе Северную и Центральную Европу, именно ту часть Европы, которая подвергается российской угрозе во всех смыслах. Это было чётко понятно даже до российской полномасштабной войны против Украины, когда Россия начала требовать, чтобы НАТО вернулось к своим границам 1997 года. Другими словами, они требовали покинуть всех вас, всех нас. Это был глупый и абсолютно недопустимый российский ультиматум, но они точно к этому вернутся, разумеется, если у них будет новый шанс», – трепался он.