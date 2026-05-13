«Зеленский задолбал Европу – ему намекнули угомониться и быть как Майя Санду» – новая трактовка дела Ермака

Максим Столяров.  
13.05.2026 21:58
  (Мск) , Москва
Отмашку на раскрутку коррупционных скандалов дали не США, а евробюрократы, раздражённые возросшей наглостью диктатора Зеленского.

Об этом на канале «Репортёры» заявил покинувший Киев журналист «Российской газеты» Павел Дульман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленскому посадки можно не ждать, потому что пока он президент, он находится под иммунитетом. Это подчеркивают руководители специальной прокуратуры и НАБУ, что сейчас Зеленский в качестве обвиняемого не фигурирует.

Но сигнал подан достаточно ясный, что, как только он перестанет быть президентом, – он фигурировать во всех этих делах начнет.

Почему сейчас? Убежден, что тихую отмашку на вот все это дали из Европы. Хочу обратить внимание на публикацию «Политико», где сказано, что отношения Брюсселя и Киева на сегодняшний день находятся в самой нижней точке», – сказал Дульман.

«Потому что Зеленский задолбал европейскую элиту своими требованиями включения Украины в ЕС – мимо процедур, мимо испытательного срока, мимо исполнения критериев. Хотя ему за последние два месяца было, минимум, трижды в этом отказано. Уже и Мерц об этом говорил, и кто только не говорил.

Но он продолжает настаивать, он продолжает считать себя «защитником Европы». Похоже, он в это сам серьезно верит. И ему подается сигнал, что теперь мы даем деньги, американцы тебя бросили, ты не интересен Трампу.

И ты себя должен вести, как, например, Майя Санду – тихо, послушно и в соответствии со своим положением на этой игре», – объяснил журналист.

