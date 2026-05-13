Отмашку на раскрутку коррупционных скандалов дали не США, а евробюрократы, раздражённые возросшей наглостью диктатора Зеленского.

Об этом на канале «Репортёры» заявил покинувший Киев журналист «Российской газеты» Павел Дульман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Зеленскому посадки можно не ждать, потому что пока он президент, он находится под иммунитетом. Это подчеркивают руководители специальной прокуратуры и НАБУ, что сейчас Зеленский в качестве обвиняемого не фигурирует.

Но сигнал подан достаточно ясный, что, как только он перестанет быть президентом, – он фигурировать во всех этих делах начнет.

Почему сейчас? Убежден, что тихую отмашку на вот все это дали из Европы. Хочу обратить внимание на публикацию «Политико», где сказано, что отношения Брюсселя и Киева на сегодняшний день находятся в самой нижней точке», – сказал Дульман.