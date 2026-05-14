Немецкий аналитик: «Не стоит недооценивать Россию. Нужно создать ей проблемы в Черном море»

Игорь Шкапа.  
14.05.2026 14:05
  (Мск) , Киев
Если Европа вступит в войну с Россией, то не факт, что сможет обеспечить превосходство в воздухе.

Об этом в ходе так называемого Форума по безопасности, проходившего в Румынии, заявил научный сотрудник германского Центра Роберта Боша по изучению Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии Вильфрид Йильге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается проблем с техникой, то не следует недооценивать Россию, если идет о фронте с НАТО, который сейчас ослаблен. У нас большие пробелы. Я говорю о ПВО, о том, как мы можем обеспечить наше превосходство в воздухе, если Россия создаст на севере зоны поражения, и у России будет время, что завести войска в тыл противнику», – опасается эксперт.

Он предлагает сделать упор на Черное море, «где мы будет действовать совместно с Украиной». Кроме того, было сказано, что Украину следует интегрировать в эти процессы, потому что только она знает, как воевать с русскими.

«Иначе нас перегрузят когнитивной войной, гибридной войной и прочим», – тревожится немец.

По его словам, у Германии есть логистические проблемы на севере.

«Нам нужно время, чтобы перебросить наши войска и войска НАТО через Германию. Поэтому нам нужно гораздо более высокая мобильность, особенно в отношении границы между Германией и Польшей», – заявил аналитик.

Кроме того, он встревожен процессами децентрализации российских ВМС, которые теперь готовятся не к крупным морским сражениям, а нацелены на размещение в разных местах небольших кораблей, способных поражать наземные цели.

