«Война не ждёт» – Рютте требует помогать Украине до тех пор, пока «Путин не пойдёт на уступки»

Страны западного блока будут продолжать накачивать Украину оружием и деньгами в надежде, что Россия всё-таки капитулирует.

Об этом на брифинге после саммита НАТО в Бухаресте заявил генсек Альянса Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сильная Украина сегодня и сильная Украина в будущем – вот как можно остановить российскую агрессию. Война не ждет. Действовать нужно сейчас. У Украины много друзей, и я рассчитываю, что эти друзья сделают больше в рамках инициативы «PURL», которая обеспечивает Украину крайне необходимой американской огневой мощью, а также другими способами. Нам нужно мобилизовать все силы и продолжать оказывать Украине необходимую поддержку, потому что безопасность Украины – это наша безопасность», – вещал Рютте.