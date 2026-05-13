Представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Боснии и Герцеговине, обвинил Международный механизм уголовных судов в Гааге.

По словам российского представителя, если состояние генерала Ратко Младича продолжит ухудшаться, единственной виновницей окажется это Механизм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не понимаем, почему его нельзя перевести в Сербию и лечить там. Мы призываем Механизм принять решение по этому вопросу как можно скорее», – заявил русский дипломат.

Также Небензя призвал к немедленному упразднению Управления Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (OHR), заявив что это учреждение «приватизировано» Западом и является основным фактором нестабильности в этой стране.

Небензя заявил, что в Боснии и Герцеговине установлен протекторат, и выдвинул обвинения в том, что, по его оценке, уходящий в отставку верховный представитель БИГ Кристиан Шмит был назначен на эту должность незаконно.

Он также обвинил того в попытке возложить вину за дестабилизацию в Боснии на Республику Сербскую. Российский посол раскритиковал вмешательство Берлина, Лондона и Парижа во внутренние дела БиГ, утверждая, что такие действия способствуют дополнительной нестабильности.

Он напомнил о событиях 90-х годов прошлого века, когда западные деятели разжигали конфликт в Боснии и Герцеговине, вопреки сохранению территориальной целостности Югославии.

Генерал Младич 10 апреля перенес инсульт, который еще больше ухудшил его и без того тяжелое состояние здоровья. Далее, 2 мая, его перевели из следственного изолятора в гражданскую больницу в Гааге из-за подозрения на инсульт, а после того, как врачи подтвердили, что он перенес инсульт, его вернули в следственный изолятор. Механизм неоднократно отклонял просьбу о временном освобождении Младича для лечения в Сербии.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии, с распадом страны сначала участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года он взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и, несмотря на отсутствие доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде», он был приговорен к пожизненному заключению.