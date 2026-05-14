Российский удар накрыл офис производителя дронов-разведчиков ВСУ. Но все конструкторы целы
Украинская компания Skyeton, совместно с британцами производящая дроны и систем РЭБ для войны против России, заявила о разрушении офиса в результате ночного удара по Киеву.
«Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян, поэтому были к этому готовы и релоцировали производственные мощности в разные части нашей страны и за границу», – хорохорятся бандеровцы.
Поскольку удар осуществлялся ночью, никто из укро-дронщиков не ликвидирован, сообщают киевские СМИ.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Skyeton, в частности, является разработчиком разведывательного дрона Raybird, который стоит на вооружении ВСУ. БПЛА оснащен мощной оптикой и используется для корректировки ударов.
