Бывший госдеповец – Украине: Идите на риск сами. Не ждите ввода контингента НАТО!

Игорь Шкапа.  
14.05.2026 15:12
  (Мск) , Киев
США не должны признавать российский статус бывших украинских территорий, включенных в состав РФ.

Об этом в ходе так называемого Форума по безопасности, проходившего в Румынии, заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Европе Меттью Бойс, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Не должно быть никакого признания незаконной оккупации Россией украинской территории. Нам необходимо продолжить доктрину Уэллса 1940 года, касающуюся стран Балтии, и применить ее к Украине. Нам необходимо продолжить выполнение Крымской декларации Помпео 2018 года», – сказал бывший госдеповец.

Он считает, что американскому конгрессу следует утвердить внесенный еще в прошлом году законопроект «о непризнании Крыма».

Затронул выступающий и тему гарантий безопасности Украине, в частности размещение иностранных контингентов.

«Это связано с установлением сдерживающего эффекта. И, конечно, присутствие войск на местах является основным способом осмысления подобных вещей. Но Украина – это огромная страна, как мы все знаем, и присутствие войск на местах означает очень большое количество людей. Украина обладает собственной большой армией, поэтому она может сохранить эту силу самостоятельно, но ей нужна поддержка, помощь извне от членов НАТО и других стран, входящих в «коалицию желающих». Ей нужно идти на риск», – резюмировал Бойс.

Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

