«Это сущие мелочи»: НАБУ продолжает «не замечать» крупнейшие воровские схемы Зе-шайки

Максим Столяров.  
13.05.2026 20:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2274
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина


Бывшему главе Зе-офиса Андрею Ермаку предъявлено незначительное обвинение, от которого он в дальнейшем легко откупится, тогда как реальные коррупционные схемы Зе-власти остаются за кадром.

Об этом на канале «Репортёры» заявил покинувший Киев журналист «Российской газеты» Павел Дульман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшему главе Зе-офиса Андрею Ермаку предъявлено незначительное обвинение, от которого он в дальнейшем легко...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ермака посадят в итоге?», – спросила ведущая.

«Я думаю, что нет. Во-первых, будет внесен залог. Во-вторых, с точки зрения украинских традиций, он отбоярится, если все будет спокойно. Или, по крайней мере, он может затянуть. Наверняка они найдут эти несчастные 5 миллионов долларов на залог.

Особенность этого дела в том, что ему предъявили какую-то вообще сущую мелочь. То есть он оплачивал строительство коттеджного поселка из каких-то неподтвержденных доходов. Что такое 10 миллионов, за которые Ермак не может отчитаться, где они эти деньги заработали. Вот и все. В этом суть этого дела», – сказал Дульман.

По-настоящему масштабные коррупционные схемы Зеленского и его дружков все эти расследования обходят стороной.

«Ему же не предъявляют, а куда девались деньги от агентства управления активами? Есть такое на Украине.

То есть, по факту, Зеленский и Ермак, конфисковав массу объектов недвижимости, промышленности, заводов, производств, получали с них деньги. Вот через это агентство «Арма», в том числе, и деньги Коломойского, перешли в управление государством, и они управляли этими активами. Продавали их, получали с них доходы. Где эти деньги? Там миллиарды.

Миллиарды с откупа от ТЦК, там, минимум, 300 миллионов в месяц просто ТЦК давала на откупе людей. Наркотики – «Химпром» – он не мог действовать без согласия Ермака и Зеленского. Телефонные мошенники», – перечислил Дульман.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Это сущие мелочи»: НАБУ продолжает «не замечать» крупнейшие воровские схемы Зе-шайки

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить