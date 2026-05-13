Британия поставила буквально всё на войну с Россией

Максим Столяров.  
13.05.2026 21:45
  (Мск) , Москва
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Лондон является главным зачинщиком продолжающейся антироссийской войны.

Об этом на канале «Евразия24» заявил преподаватель кафедры политической теории МГИМО политолог Олег Яновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Британцы превзошли любые ожидания более-менее адекватного англоведа с точки зрения их готовности вовлекаться в конфликт и рисковать, брать на себя потенциальные последствия возможного проигрыша.

По сути, они поставили всё на разворачивающийся конфликт. И он уже не столько прокси-конфликт Запада против России на Украине, как уже непосредственно конфликт против России», – сказал Яновский.

«С одной стороны, это конфликт непосредственно против России. С другой стороны, это борьба за удержание каких-то позиций или возобновление собственных позиций в том миропорядке, который должен прийти на смену существующему.

И у них неоднократно и в стратегических документах, и в заявлениях ключевых лиц, действительно принимающих решения, обозначено, что ключевая стратегическая задача Британии – это сидеть за столом переговоров будущего миропорядка и формировать правила игры, по которым этот миропорядок будет существовать.

Сейчас их можно оценивать как основных зачинщиков и основное топливо войны. Это наиболее заинтересованная сторона», – добавил он.

