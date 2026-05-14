Пока обнародованы лишь крохи фактов реальной коррупции Зеленского – укро-расследователь
Сейчас известно лишь о небольшой части украденного Зеленским и его шайкой, которые по уровню коррупции превзошли всех предшественников.
Об этом на своём канале заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пока вы сидели без тепла и света, покупая на последние деньги павербанки и генераторы, они воровали на энергетике. Все эти годы войны, что вы собирали по гривне своим знакомым и родственникам, которые пошли на фронт защищать Украину, Зеленский и его окружение воровали на обороне.
Когда вы брали в долг деньги, чтобы восстановить разрушенное жильё, или были вынуждены ехать в другой город или страну, всё это время Зеленский и его друзья строили дорогие участки под Киевом с дорогими саунами и СПА на украденные у вас деньги», – сказал Гнап.
«Зафиксированное и доказанное НАБУ воровство – это крохи от того, что было украдено ими. Впереди новые разоблачения. Потому что строительство «Династии» – это просто мелочи по сравнению с той прорвой денег, которая была украдена Зеленским и вывезена за границу.
Зеленский во многом повторяет диктаторский путь предыдущего президента Януковича. Единственное различие – Янукович обворовывал страну в мирное время, а не в разгар войны», – добавил он.
