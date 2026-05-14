Пока обнародованы лишь крохи фактов реальной коррупции Зеленского – укро-расследователь

Сейчас известно лишь о небольшой части украденного Зеленским и его шайкой, которые по уровню коррупции превзошли всех предшественников.

Об этом на своём канале заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока вы сидели без тепла и света, покупая на последние деньги павербанки и генераторы, они воровали на энергетике. Все эти годы войны, что вы собирали по гривне своим знакомым и родственникам, которые пошли на фронт защищать Украину, Зеленский и его окружение воровали на обороне. Когда вы брали в долг деньги, чтобы восстановить разрушенное жильё, или были вынуждены ехать в другой город или страну, всё это время Зеленский и его друзья строили дорогие участки под Киевом с дорогими саунами и СПА на украденные у вас деньги», – сказал Гнап.